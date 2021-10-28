Primera reunión el 4 de noviembre en la parada ENSTA – Les Joncherettes, de 16:30 a 19:30

La consulta sobre el proyecto de desarrollo para el tercer y último tramo de la línea 91.06, situada en el distrito de la École Polytechnique, comenzó el lunes 25 de octubre de 2021.

El equipo de proyecto Île-de-France Mobilités le invita a reunirse el 4 de noviembre, de 16:30 a 19:30, en la parada ENSTA – Les Joncherettes, situada en el Boulevard des Maréchaux en Palaiseau. Estará disponible para presentarte el proyecto, debatir y recopilar tu opinión.

Se programan otros periodos de intercambio con el equipo del proyecto: