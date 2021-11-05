Conoce a los equipos del proyecto el 16 de noviembre frente al Restaurante Inter-Empresas-Administraciones, Place Rose Dieng Kuntz, de 11:30 a 14:30
La imagen muestra a dos personas del equipo del proyecto Île-de-France Mobilités explicando el proyecto a otra persona. Al fondo, podemos ver pasar el autobús 91.06.
El 16 de noviembre, el equipo de proyecto Île-de-France Mobilités estará presente en el 1 lugar Rose Dieng Kuntz en Palaiseau, frente a la Restaurant Inter-Entreprises-Administrations.
Estará disponible de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. para presentar el proyecto de desarrollo de la tercera y última sección de la línea 91.06 y para conocer tu opinión.
No te pierdas la última reunión con el equipo del proyecto, prevista para el 24 de noviembre en la parada Polytechnique Lozère, de 12 p.m. a 3 p.m.