¿Cuánto cuesta el proyecto y quién lo financia?
El Estado, la región de Île-de-France, el Departamento de Essonne y la Comunidad Urbana de París Saclay financian los estudios de diseño, según este desglose:
- La región de Île-de-France (49%)
- El Estado (21%)
- La Comunidad Urbana de Paris Saclay (15%)
- El departamento de Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, la Autoridad Organizadora de Movilidad (AOM) en Île-de-France, es la responsable del proyecto para los estudios de diseño.