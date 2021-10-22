Instalaciones dedicadas a autobusesQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
¿Se planifican instalaciones para ciclismo?
Publicado el
En el campus, actualmente, las instalaciones para ciclismo son escasas e inseguras. Por ello, el proyecto incluye la creación de instalaciones para bicicletas a lo largo de los carriles dedicados a los autobuses. Las amplias dimensiones de los caminos permitirán un uso pacífico y seguro de la carretera para todos los usuarios.
Las estaciones estarán equipadas con dispositivos para aparcar bicicletas.
Mapa que muestra el trazado de los futuros carriles bici del proyecto que cruzan el campus de la École Polytechnique y se unen a la Route de Saclay.