En el campus, actualmente, las instalaciones para ciclismo son escasas e inseguras. Por ello, el proyecto incluye la creación de instalaciones para bicicletas a lo largo de los carriles dedicados a los autobuses. Las amplias dimensiones de los caminos permitirán un uso pacífico y seguro de la carretera para todos los usuarios.

Las estaciones estarán equipadas con dispositivos para aparcar bicicletas.