¿Por qué no coger un teleférico desde la estación RER de Lozère?

La construcción de un enlace de transporte por cable para conectar una estación RER B en el valle del Yvette con la meseta no parecía relevante en el contexto del estudio liderado por Île-de-France Mobilités en 2017.

Su viabilidad sería compleja dadas las fuertes restricciones regulatorias vinculadas en particular a los desafíos medioambientales de la meseta de Salay. Los sobrevuelos de edificios serían inevitables y, en todas sus variantes, el proyecto sería en co-visibilidad de viviendas.

Sin embargo, la principal dificultad son las previsiones de pasajeros, que eran altas antes de la puesta en marcha de la línea 18, pero modestas después, lo que llevó a una rentabilidad socioeconómica limitada dado el coste de dicho proyecto.