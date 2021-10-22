¿Cuál es el proyecto para la futura línea 18 del Grand Paris Express?

Para facilitar el viaje a los habitantes de Essonne y Yvelines, la futura línea 18 del Grand Paris Express, de 35 km de longitud, dará servicio a 10 estaciones, incluida la meseta de Salay, y también conectará los principales polos económicos situados en Orly, Antony, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines y Versalles.

La línea 18 entrará en servicio:

en 2026, entre Massy-Palaiseau y CEA Saint-Aubin

para 2027, entre Massy-Palaiseau y el aeropuerto de Orly

para 2030, entre CEA Saint-Aubin y Versailles Chantiers

Para más información sobre la futura línea 18, visite la página web https://www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-18