¿Cuál es el objetivo de la consulta? ¿Cómo participar?

Esta etapa de diálogo con la región forma parte del enfoque de calidad de Île-de-France Mobilités y refleja su deseo de construir proyectos por y para los usuarios del transporte público. Permite que todos den su opinión sobre el proyecto y compartan sus comentarios para enriquecerlo.

Del 25 de octubre al 28 de noviembre de 2021, los equipos de proyecto de Île-de-France Mobilités vendrán a presentar el proyecto y a debatir con vosotros durante las reuniones organizadas en la región. Entonces podrás compartir tus comentarios con ellos. También puedes dejar tu opinión en la página web dedicada al proyecto o devolver el cupón T del folleto de presentación del proyecto.