¿Cuál será el seguimiento de las opiniones y comentarios recogidos durante la consulta preliminar?

Todas las opiniones y comentarios han sido considerados hasta el 28 de noviembre de 2021 inclusive. Al final de la consulta, Île-de-France Mobilités elaboró un informe sobre la consulta en el que enumeraba los intercambios y opiniones expresados. Este documento fue validado por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités en mayo de 2022 y puesto a disposición de todos en la web dedicada al proyecto.

Las lecciones aprendidas de la consulta alimentarán así el proyecto para que cumpla mejor con las necesidades y expectativas del territorio y guie la finalización de los estudios posteriores y la redacción del Esquema y el Expediente de Investigación de Servicios Públicos.