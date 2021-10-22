¿Qué es un carril exclusivo para autobuses o un carril dedicado?

Es un carril dedicado únicamente a autobuses y que también se beneficia de prioridad en los cruces. Este principio permite una circulación fluida y rápida de los autobuses, que ganan regularidad al liberarse de los peligros del tráfico (atascos, semáforos en rojo, etc.).

Como parte del proyecto, se crearán casi 3 kilómetros de carriles dedicados a autobuses en el distrito de la École Polytechnique. En la medida de lo posible, los carriles dedicados a autobuses se colocarán uno al lado del otro en la carretera, en ambas direcciones de tráfico y en la continuidad de los dos primeros tramos de la línea 91.06. Cuando esta integración no sea posible, se estudiarán 2 disposiciones alternativas de integración: