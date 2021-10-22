Instalaciones dedicadas a autobusesQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
¿Qué es un carril exclusivo para autobuses o un carril dedicado?
Es un carril dedicado únicamente a autobuses y que también se beneficia de prioridad en los cruces. Este principio permite una circulación fluida y rápida de los autobuses, que ganan regularidad al liberarse de los peligros del tráfico (atascos, semáforos en rojo, etc.).
Como parte del proyecto, se crearán casi 3 kilómetros de carriles dedicados a autobuses en el distrito de la École Polytechnique. En la medida de lo posible, los carriles dedicados a autobuses se colocarán uno al lado del otro en la carretera, en ambas direcciones de tráfico y en la continuidad de los dos primeros tramos de la línea 91.06. Cuando esta integración no sea posible, se estudiarán 2 disposiciones alternativas de integración:
- Una inserción lateral interior donde los carriles exclusivos para autobuses están situados junto a los carriles para coches, en el lado del campus, favorece el abandono de los laboratorios de la École Polytechnique. Esta inserción permite un acceso seguro para los peatones.
- Una inserción lateral externa donde los carriles exclusivos para autobuses están situados junto a los carriles para coches, en el lado de la madera, y fomenta el abandono del instituto y los colegios. Esta inserción permite una mejor regularidad de los autobuses, ya que su circulación no se verá interrumpida por el acceso de otros usuarios de la vía.
La iconografía representa el desarrollo futuro de los carriles dedicados a los autobuses en la inserción lateral interior.
De izquierda a derecha, encontramos respectivamente la acera, los carriles dedicados a autobuses enmarcados por la vegetación, la carretera y los carriles dedicados a bicicletas y peatones.
La iconografía representa el desarrollo futuro de los carriles dedicados a autobuses en inserción lateral externa.
De izquierda a derecha, encontramos respectivamente la acera, la carretera, los carriles dedicados a autobuses enmarcados por la vegetación y los carriles dedicados a bicicletas y peatones.