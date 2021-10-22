¿Qué es el transporte público en un carril dedicado (TCSP)?

Un sistema de transporte público dedicado (TCSP) es un sistema de transporte público que utiliza un carril o espacio reservado para él.

El proyecto TCSP en el distrito de la École Polytechnique incluye el desarrollo de un recinto continuo de autobuses desde el este del colegio, en el cruce entre la RD 36 y la Avenida Descartes al oeste del colegio, a nivel de la Avenida du Boulevard Monge. Además, otras líneas pueden circular por toda o parte de esta ruta.