4 reuniones públicas para conocer los desarrollos del proyecto
Publicado el
El equipo del proyecto te invita a presentar el progreso del proyecto desde la consulta preliminar y a responder a todas tus preguntas ante la investigación pública.
Cada una de estas sesiones informativas será una oportunidad para un enfoque detallado en una zona geográfica concreta.
Reuniones públicas
Jueves 21 de marzo de 2024 de 19:30 a 21:30
Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne
Enfoque en desarrollos en Fontenay-sous-Bois y Perreux-sur-Marne
Martes, 2 de abril de 2024 de 19:00 a 21:00.
Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne
Enfoque en los desarrollos en Neuilly-sur-Marne
Jueves 4 de abril de 19:30 a 21:30
Salón del pueblo de Neuilly-Plaisance
Enfoque en los desarrollos en Neuilly-Plaisance
Un encuentro de viajeros
Lunes 25 de marzo de 17:30 a 19:30
Patio delantero de la estación de autobuses Chelles-Gournay
Enfoque en los acontecimientos en Chelles