4 reuniones públicas para conocer los desarrollos del proyecto

El equipo del proyecto te invita a presentar el progreso del proyecto desde la consulta preliminar y a responder a todas tus preguntas ante la investigación pública.

Cada una de estas sesiones informativas será una oportunidad para un enfoque detallado en una zona geográfica concreta.

Reuniones públicas

Jueves 21 de marzo de 2024 de 19:30 a 21:30

Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne

Enfoque en desarrollos en Fontenay-sous-Bois y Perreux-sur-Marne

Martes, 2 de abril de 2024 de 19:00 a 21:00.

Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne

Enfoque en los desarrollos en Neuilly-sur-Marne

Jueves 4 de abril de 19:30 a 21:30

Salón del pueblo de Neuilly-Plaisance

Enfoque en los desarrollos en Neuilly-Plaisance

Un encuentro de viajeros

Lunes 25 de marzo de 17:30 a 19:30

Patio delantero de la estación de autobuses Chelles-Gournay

Enfoque en los acontecimientos en Chelles

¡Residentes, usuarios del transporte público, empresas, comerciantes y asociaciones, acuden en gran número!