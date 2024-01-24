5 nuevos autobuses articulados para la línea 113 mientras esperan los Bus Bords de Marne

Île-de-France Mobilités continúa su compromiso de mejorar el tráfico de autobuses, los servicios locales y la comodidad de los pasajeros a corto plazo mientras espera los Bus Bords de Marne.

¡A principios de enero se añadieron cinco nuevos autobuses articulados al servicio en la línea 113 para cubrir las necesidades de viaje! Se suman a los 5 autobuses ya reemplazados en junio de 2022. Más espaciosos que los autobuses estándar, estos 10 autobuses ofrecen mayor capacidad y, por tanto, mayor comodidad para los usuarios de la línea 113.