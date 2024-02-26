¡Descubre todos los desarrollos del proyecto Bus Bords de Marne desde la consulta preliminar!

El proyecto ha experimentado numerosos cambios, en colaboración con todas las autoridades locales y socios implicados, para tener en cuenta vuestras opiniones y comentarios expresados durante la consulta preliminar celebrada en 2020-2021. Este trabajo de estudio dio lugar a la finalización del Diagrama Esquemático del proyecto, que fue aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 7 de diciembre de 2023. Este documento presenta las características técnicas de los Bus Bords de Marne, su ruta, sus estaciones, su coste y su horario.

La página web del proyecto Bus Bords de Marne ha sido renovada para presentar estos cambios, ofreciendo una visión general de los objetivos del proyecto y de los principios de desarrollo adoptados en esta fase. Podrás explorar la ruta de los Bus Bords de Marne por sectores, gracias a un enfoque en 7 secciones distintas, cada una ilustrada con perspectivas, un vídeo a bordo de los futuros Bus Bords de Marne y una vista de 360° de las estaciones. También encontrarás lossiguientes pasos para el diálogo.