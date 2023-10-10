Boletín nº2: ¡el proyecto está tomando forma!

Desde la consulta previa al invierno de 2020-2021 y su evaluación en la primavera de 2021, el proyecto Bus Bords de Marne ha ido tomando forma. ¡Descubre un informe de progreso sobre el progreso del proyecto en el boletín nº 2!

Los estudios preliminares han alimentado numerosos intercambios con las autoridades locales, lo que permite especificar los diferentes componentes del proyecto integrando las lecciones aprendidas de la consulta. Tras esta fase de trabajo, el Esquema se finalizará a finales de 2023 y servirá como apoyo para la investigación pública. Este Diagrama Esquemático detalla la ruta final, la inserción, el coste y el calendario del proyecto: es un paso esencial en la definición de cualquier proyecto de transporte público.

Se programan 2 nuevas reuniones de diálogo: