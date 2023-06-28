Todavía quedan algunos lugares disponibles para participar en el taller centrado mañana por la mañana en la zona "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay"

Fecha de publicación: 22 de enero de 2021

Mañana, sábado 23 de enero de 2021, de 9:00 a 12:00, tendrá lugar el taller centrado en la zona "Carrefour Leclerc / Triángulo Val de Fontenay".

El taller se llevará a cabo de la siguiente manera: