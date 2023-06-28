Todavía quedan algunos lugares disponibles para participar en el taller centrado mañana por la mañana en la zona "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay"
Fecha de publicación: 22 de enero de 2021
Mañana, sábado 23 de enero de 2021, de 9:00 a 12:00, tendrá lugar el taller centrado en la zona "Carrefour Leclerc / Triángulo Val de Fontenay".
¡Todavía quedan 15 plazas disponibles! Regístrate aquí
El taller se llevará a cabo de la siguiente manera:
- INTRODUCCIÓN
- PARTE 1: Presentación del sector: el cruce del general Leclerc en Val de Fontenay
- PARTE 2: Taller en subgrupos
- PARTE 3: Restitución en pleno
- CONCLUSIÓN