Investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación: 23 de abril de 2021
Del 23 de abril al 26 de mayo de 2021 se celebra la investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay, organizada por la prefectura de Val-de-Marne.
El conjunto de Val de Fontenay y los Bus Bords de Marne
El proyecto del hub de Val de Fontenay incluye la remodelación del espacio público alrededor de la estación y, en particular, la recalificación del terminal de autobuses. En esta fase de los estudios, incluye la llegada de la terminal de Bus Bords de Marne en el terminal de autobuses y tiene en cuenta su estación de Carnot/Bobet frente a la Allée des Sablons. Los equipos de ambos proyectos (Bus Bords de Marne y Pole Val de Fontenay) trabajan estrechamente y las lecciones aprendidas de la consulta de Bus Bords de Marne contribuirán a los próximos estudios para profundizar en la remodelación de la estación central de Val de Fontenay.
El contexto del proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay
El centro de la estación Val de Fontenay experimentará cambios profundos para 2035: su afluencia aumentará un 115% debido a la puesta en marcha de nuevas líneas de transporte público (Tranvía T1, Metro 1, Metro 15 y RER E ampliados hacia el oeste y los Bus Bords de Marne) y se planifican casi 600.000 m² de proyectos urbanos en la zona. Para apoyar estos cambios y mejorar el funcionamiento de la estación y su acceso por todos los medios de transporte, el centro de Val-de-Fontenay será completamente remodelado.
Para saber más sobre el proyecto y participar en la investigación pública:
Visita la página web del proyecto: reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr/lenquete-publique
Descarga el archivo informativo del proyecto presentado a la consulta.