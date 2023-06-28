Fecha de publicación: 23 de abril de 2021

Del 23 de abril al 26 de mayo de 2021 se celebra la investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay, organizada por la prefectura de Val-de-Marne.

El conjunto de Val de Fontenay y los Bus Bords de Marne

El proyecto del hub de Val de Fontenay incluye la remodelación del espacio público alrededor de la estación y, en particular, la recalificación del terminal de autobuses. En esta fase de los estudios, incluye la llegada de la terminal de Bus Bords de Marne en el terminal de autobuses y tiene en cuenta su estación de Carnot/Bobet frente a la Allée des Sablons. Los equipos de ambos proyectos (Bus Bords de Marne y Pole Val de Fontenay) trabajan estrechamente y las lecciones aprendidas de la consulta de Bus Bords de Marne contribuirán a los próximos estudios para profundizar en la remodelación de la estación central de Val de Fontenay.