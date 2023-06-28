Pruebas de un autobús biarticulado en la estación de Chelles

Fecha de publicación: 14 de abril de 2023

Como parte de los estudios para el proyecto Bus Bords de Marne, las pruebas de giro con un autobús biarticulado de 24 metros utilizado en la red Metz-Gonovay se realizarán en la estación de Chelles-Gournay el martes 18 de abril de 2023 entre las 9:30 y las 12:00.

Personal de Île-de-France Mobilités, autoridades locales, la policía municipal y los transportistas estarán presentes para garantizar el buen desarrollo de las pruebas, asegurar el flujo de pasajeros frente a la estación y gestionar el tráfico en la Avenue de la Résistance.

El autobús llegará temprano por la mañana en convoy por la Avenida Gendarme Castermant (en los talleres municipales). La policía municipal también estará presente en este lugar para gestionar el tráfico.

Hacemos todo lo posible por minimizar las interrupciones durante el periodo de pruebas y le agradecemos su comprensión.