¡Fin de la consulta preliminar sobre el proyecto del autobús a orillas del Marne!
Fecha de publicación: 9 de febrero de 2021
Tres meses después de su lanzamiento, la consulta preliminar sobre el proyecto Bus Bords de Marne finalizó el 8 de febrero de 2021. En total, se recibieron más de 800 avisos* entre el 9 de noviembre de 2020 y el 8 de febrero de 2021, a través de la página web, la tarjeta de participación, el cupón T o durante las distintas reuniones organizadas.
Île-de-France Mobilités y sus socios quieren agradecer a todas las personas que participaron en la consulta sobre el proyecto Bus Bords de Marne y que se tomaron el tiempo de formular sus opiniones y propuestas.
En las próximas semanas, el equipo del proyecto tomará nota de todas estas contribuciones, las analizará y elaborará lecciones y directrices para futuros estudios. Todo esto será transcrito en un documento llamado "informe de consulta", que será aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités.
Al final de este proceso, los resultados de la consulta se harán públicos y estarán disponibles en esta página web.
Más información sobre:
el proceso de toma de decisiones y los órganos de Île-de-France Mobilités
Los proyectos de transporte llevados a cabo por Île-de-France Mobilités son el resultado de un trabajo en colaboración con todas las autoridades locales y los financiadores.
Así, en cada etapa principal de un proyecto, como la de los Bus Bords de Marne, el proyecto y las decisiones se presentan y discuten en varios organismos (comités técnicos con los servicios técnicos, comité de seguimiento con cargos electos y financiadores, etc.). Las decisiones las toma finalmente la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités, compuesta por representantes electos de la región de Île-de-France y de los departamentos, así como representantes de EPCIs, la Cámara de Comercio e Industria y la Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios del Transporte.
*Las cifras finales y consolidadas se comunicarán en el informe de consulta. Siguen estando sujetos a cambios, especialmente mientras esperan recibir los últimos cupones del T enviados por correo.
Pie de foto: se respetaron las medidas sanitarias durante todas las reuniones de la consulta (uso de mascarillas, desinfección de manos con gel hidroalcohólico antes de cualquier distribución de folletos).