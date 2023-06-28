¡Fin de la consulta preliminar sobre el proyecto del autobús a orillas del Marne!

Fecha de publicación: 9 de febrero de 2021

Tres meses después de su lanzamiento, la consulta preliminar sobre el proyecto Bus Bords de Marne finalizó el 8 de febrero de 2021. En total, se recibieron más de 800 avisos* entre el 9 de noviembre de 2020 y el 8 de febrero de 2021, a través de la página web, la tarjeta de participación, el cupón T o durante las distintas reuniones organizadas.

Île-de-France Mobilités y sus socios quieren agradecer a todas las personas que participaron en la consulta sobre el proyecto Bus Bords de Marne y que se tomaron el tiempo de formular sus opiniones y propuestas.

En las próximas semanas, el equipo del proyecto tomará nota de todas estas contribuciones, las analizará y elaborará lecciones y directrices para futuros estudios. Todo esto será transcrito en un documento llamado "informe de consulta", que será aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités.

Al final de este proceso, los resultados de la consulta se harán públicos y estarán disponibles en esta página web.

Si desea estar informado de la publicación de los resultados de la consulta y del avance del proyecto, suscríbete a las noticias aquí. Recibirás un correo electrónico de notificación por cada nueva noticia.