Enfoque en estudios de tráfico viado

Fecha de publicación: 13 de julio de 2021

Tras la consulta pública, se han reanudado los estudios de tráfico vial para el proyecto Bus Bords de Marne. Estos permitirán evaluar con precisión los efectos del proyecto en las condiciones del tráfico en la RD34 y, en términos más generales, en las carreteras adyacentes, para informar la elección del desarrollo que finalmente se llevará a la investigación pública.

El primer paso en estos estudios es realizar un inventario del tráfico vial actual. La campaña de conteo de carreteras comenzó el 21 de junio en todas las carreteras de la zona de estudio. Estos recuentos se realizan de diferentes maneras:

30 puntos de conteo direccional usando cámaras de vídeo autónomas : registros de movimiento en intersecciones con diferenciación de tipos de vehículos durante un día durante la hora punta, entre las 7 a.m. y las 9 p.m. y 7 p.m. a 7 p.m. El conocimiento de las indicaciones es importante para adaptar adecuadamente los planos de semáforos y dimensionar adecuadamente las instalaciones en los cruces, por ejemplo, integrando un carril dedicado a giros a la izquierda.

: registros de movimiento en intersecciones con diferenciación de tipos de vehículos durante un día durante la hora punta, entre las 7 a.m. y las 9 p.m. y 7 p.m. a 7 p.m. El conocimiento de las indicaciones es importante para adaptar adecuadamente los planos de semáforos y dimensionar adecuadamente las instalaciones en los cruces, por ejemplo, integrando un carril dedicado a giros a la izquierda. 11 puntos automáticos de recuento de radar : realizados durante 7 días consecutivos, permiten cuantificar el flujo medio diario, distinguiendo entre vehículos privados y vehículos pesados de mercancías.

: realizados durante 7 días consecutivos, permiten cuantificar el flujo medio diario, distinguiendo entre vehículos privados y vehículos pesados de mercancías. 4 zonas de levantamiento "Origen / Destino" leyendo matrículas* con cámaras: lecturas realizadas durante un día entre las 7 a.m. y las 9 a.m. y de 5 p.m. a 7 p.m., lo que permite rastrear el vehículo en una zona. Este tipo de recuento permite comprender mejor la estructura del tráfico viario: ¿qué proporción del tráfico de transporte público se compara con el tráfico de intercambios o el tráfico local?

El periodo de desconfinamiento con el teletrabajo aún significativo puede sesgar estos factores. Este sesgo está bien tenido en cuenta en la metodología. Los datos recogidos se cruzarán con los datos recogidos en 2019 en el mismo territorio para obtener la situación de referencia más precisa posible.

¿Y después del estado del tráfico en la carretera?

El tráfico futuro se modelará teniendo en cuenta muchos parámetros como la evolución esperada de la población y el número de empleos, otros proyectos viarios locales, etc. Este modelado dinámico permitirá entonces probar y comparar el efecto del proyecto en el tráfico, según diferentes escenarios.

* Solo se registran los primeros 5 caracteres de cada matrícula, para preservar el anonimato de los conductores.

Foto: ejemplo de un dispositivo de conteo automático instalado en el RD143 – (c) Ile de France-Mobilités-CPEV-AIMSUN