¡Horarios actualizados para reuniones de viajeros y locales!

Fecha de publicación: 15 de enero de 2021

Tras el anuncio del Primer Ministro el 14/01 adelantando el toque de queda a las 18:00 (medidas sanitarias relacionadas con la pandemia), les informamos que las reuniones de viajeros y locales se mantienen en las mismas fechas con nuevos horarios:

Lunes 18 de enero de 16:00 a 18:00 – Encuentro de viajeros y locales

Patio de la piscina de Belvaux entre 2 paradas de la línea 113 – Le Perreux-sur-Marne

Martes, 19 de enero de 16:00 a 18:00 – Reunión de pasajeros

Estación Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Domingo, 24 de enero de 10:00 a 12:00 – Reunión de proximidad

Avenue du Maréchal Foch frente al Mercado del Centro – Neuilly Plaisance

Martes 26 de enero de 16:00 a 18:00 – Reunión de viajeros

Estación de tren de Chelles-Gournay

Jueves 28 de enero de 7:30 a 9:30 a.m. – Reunión de viajeros y localidades

Parada de autobús 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

