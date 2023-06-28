Autobuses articulados para la línea 113 mientras esperan los Bus Bords de Marne

Fecha de publicación: 22 de junio de 2022

Île-de-France Mobilités continúa su compromiso de mejorar el tráfico de autobuses, los servicios locales y la comodidad de los pasajeros a corto plazo. Mientras esperaban la puesta en servicio de los Bus Bords de Marne, cinco autobuses estándar de la línea 113 fueron reemplazados el 20 de junio de 2022 por autobuses articulados más espaciosos.

El siguiente paso es encontrar un nuevo emplazamiento para albergar una flota completa de vehículos articulados. De hecho, hoy en día los centros operativos de autobuses del sector están saturados. Île-de-France Mobilités trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, y en particular con la ciudad de Neuilly-sur-Marne, para ofrecerte un viaje más agradable.