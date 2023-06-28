Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

¡Regístrate al taller de consulta "Céntrate en la Maison Blanche y el ZAC de Ville-Evrard"!

Fecha de publicación: 23 de enero de 2021

Un taller centrado en el área de la "ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard" es organizado por Île-de-France Mobilités el sábado 6 de febrero de 2021, de 9 a 12 h, mediante videoconferencia.

¡Todavía quedan algunos sitios disponibles!  Para participar, regístrate haciendo clic aquí

El taller se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • INTRODUCCIÓN
  • PARTE 1: Presentación del sector: de Ville-Evrard a la ZAC Maison Blanche, en Neuilly-sur-Marne
  • PARTE 2: Taller en subgrupos: recopilación de opiniones / comentarios / contribuciones sobre el proyecto presentado
  • PARTE 3: Restitución del trabajo de los subgrupos en pleno
  • CONCLUSIÓN