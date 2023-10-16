¡Lanzamiento de la consulta MECU!

Île-de-France Mobilités le invita a dar su opinión sobre la compatibilidad de los documentos de planificación urbana (MECDU), que es necesaria para la ejecución del proyecto.

Del 16 de octubre al 12 de noviembre de 2023, aprovecha esta consulta para expresar tu opinión sobre la compatibilidad del plan urbano local (PLU) de Perreux-sur-Marne.

Por tanto, esta consulta regulatoria no pretende debatir la idoneidad del proyecto Bus Bord de Marne en la medida en que ya se haya sometido a la consulta previa en 2020. Los cambios en el proyecto serán objeto de una nueva fase de consulta pública durante la investigación pública.

¿Qué es el MECDU?

La Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana es un procedimiento que garantiza que el proyecto sea tenido en cuenta por el(los) documento(s) de planificación urbana, adaptando y modificando algunas de sus disposiciones regulatorias.

¿Te interesa esta consulta? Para entender todas las herramientas y ayudarte a comprender el procedimiento y sus modalidades, encontrarás lo siguiente:

El expediente preliminar de consulta de MECDU

El formulario de envío de aviso en línea

¡Visita la sección dedicada a esta consulta si quieres saber más!