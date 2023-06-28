Boletín nº 1: se está llevando a cabo una nueva etapa de estudios

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021

Se ha publicado el primer boletín del proyecto Bus Bords de Marne. Evaluación de la consulta, presentación de estudios futuros y próximos pasos... En unas pocas páginas encontrarás todas las noticias del proyecto.

Tras la aprobación del informe de consulta por parte del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 14 de abril de 2021, se reanudan los estudios para el proyecto Bus Bords de Marne.

Realizados por Île-de-France Mobilités en estrecha colaboración con las autoridades locales, estos estudios permitirán recopilar los datos técnicos necesarios para el diseño del proyecto, especificar sus características y su integración urbana, identificar sus impactos en el medio ambiente y establecer su primera evaluación socioeconómica.

En particular, nuevos estudios de tráfico vial evaluarán los efectos del proyecto Bus Bords de Marne en las condiciones del tráfico del RD34 y, en general, en las carreteras adyacentes, para informar la elección de desarrollo que finalmente se llevará a la investigación pública.

Además, se establecerá la instantánea ambiental del territorio, llamada "estado inicial". Calidad del aire, fauna y flora, ruido... Se estudiarán muchos temas. A continuación, se evaluarán los posibles impactos del proyecto, según diferentes escenarios.

Los resultados de los estudios se compartirán gradualmente con las autoridades locales y los socios del proyecto, a través de los órganos de diálogo existentes, y luego con las asociaciones y el público.

Esta fase de estudio se extenderá hasta la investigación pública, prevista para 2023.