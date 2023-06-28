Nuevo método de consulta: Île-de-France Mobilités pone a disposición del público un número gratuito

Fecha de publicación: 14 de diciembre de 2020

¿Tienes alguna opinión sobre el proyecto Bus Bords de Marne?

Puedes enviar tu contribución en los espacios participativos de la web, y ahora también puedes compartir tu opinión por teléfono.

Los equipos de Île-de-France Mobilité están a su disposición en el 0 805 38 58 83 (número gratuito) en:

Miércoles 16 de diciembre de 2020 de 18:00 a 20:00

miércoles 13 de enero de 2021 de 12:00 a 14:00.

Miércoles, 27 de enero de 2021 de 12:00 a 14:00.

Miércoles 3 de febrero de 2021 de 18:00 a 20:00

Estas 4 líneas telefónicas están organizadas en horarios ajustados y la duración de cada comunicación será limitada para permitir la comunicación del mayor número posible de personas.

Próximas reuniones en enero

Además de estas permanencias, los equipos de Île-de-France Mobilités están haciendo todo lo posible para garantizar que las reuniones presenciales inicialmente programadas antes del anuncio del confinamiento puedan celebrarse en enero. Si esto no fuera posible, se programaría una reunión remota (tipo videoconferencia).

Mantente al día con los nuevos términos y condiciones que se avecinan: suscríbete aquí para recibir una alerta por correo electrónico.

La consulta también continúa en la página web: para participar, ¡haz clic aquí!