¡Participa en la consulta sobre el proyecto!

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2020

Del 9 de noviembre de 2020 al 8 de febrero de 2021, participó en la consulta pública del proyecto Bus Bords de Marne. Es un tiempo de información e intercambio que permite enriquecer el proyecto y desarrollarlo gracias a las opiniones. Residentes, usuarios del antiguo RN34, pasajeros, empresas, asociaciones, comunidades, etc. : ¡Estáis todos invitados a participar!

Tras los anuncios gubernamentales relacionados con la crisis sanitaria y el confinamiento nacional, todas las reuniones presenciales programadas están siendo reajustadas. Mantente al día con los nuevos términos y condiciones que se avecinan: suscríbete aquí para recibir una alerta por correo electrónico.

La consulta sigue abierta en la web: ¡para participar está aquí!