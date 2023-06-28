¡Participa en las próximas reuniones de consulta!

Fecha de publicación: 8 de enero de 2021

La consulta pública sobre el proyecto Bus Bords de Marne, lanzado el 9 de noviembre de 2020, continuará hasta el 8 de febrero de 2021. Las reuniones inicialmente programadas para noviembre y luego canceladas debido al confinamiento son organizadas por Île-de-France Mobilités en enero y febrero (véase el calendario más abajo). Aprovecha este tiempo de información e intercambio para dar tu opinión. Todas las contribuciones recogidas alimentarán la reflexión de Île-de-France Mobilités. Residentes, usuarios del antiguo RN34, pasajeros, empresas, asociaciones, comunidades, etc. : ¡Estáis todos invitados a participar!

Participa en los talleres por videoconferencia

(se requiere inscripción)

Sábado 23 de enero de 9:00 a 12:00.

Taller centrado en la zona

"Encrucijada Leclerc / Triángulo del Val de Fontenay"

Taller centrado en la zona "Encrucijada Leclerc / Triángulo del Val de Fontenay" El sábado 6 de febrero de 9:00 a 12:00.

Taller centrado en la zona

"ZAC Maison Blanche y Ville-Evrard"

Talleres a distancia sobre inscripción (límite de 25 personas), por videoconferencia

Regístrate aquí a los talleres de caminata

El número de participantes en los talleres es limitado. Se requiere inscripción 2 días laborables antes de los talleres-caminatas para participar (sujeto a disponibilidad). No se puede garantizar la participación de personas que no se hayan registrado con antelación.

El equipo del proyecto viene a conocerte*, ven y descubre más

Lunes, 18 de enero de 16:30 a 19 :00 – Reunión de viajeros y localidades

Patio de la piscina de Belvaux entre 2 paradas de la línea 113 – Le Perreux-sur-Marne

:00 – Patio de la piscina de Belvaux entre 2 paradas de la línea 113 – Le Perreux-sur-Marne Martes 19 de enero de 17:00 a 19:00 – Encuentro de viajeros

Estación Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Estación Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois Domingo, 24 de enero de 10:00 a 12:00 – Reunión de proximidad

Avenue du Maréchal Foch frente al Mercado del Centro – Neuilly Plaisance

Avenue du Maréchal Foch frente al Mercado del Centro – Neuilly Plaisance Martes 26 de enero de 17:00 a 19:00 – Reunión de viajeros

Estación de tren de Chelles-Gournay

Estación de tren de Chelles-Gournay Jueves 28 de enero de 7:30 a 9:30 a.m. – Reunión de viajeros y localidades

Parada de autobús 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

* Sujeto a la obtención de autorizaciones oficiales y compatibilidad con las medidas gubernamentales vigentes. Los horarios pueden reajustarse en el último momento en caso de toque de queda anticipado. Mantente informado en tiempo real en la web y/o suscribiéndote a las noticias aquí.

Llama al número gratuito

Puedes compartir tu opinión por teléfono. Los equipos Île-de-France Mobilités están a su disposición en el 0 805 38 58 83 (número gratuito) en:

miércoles 13 de enero de 2021 de 12:00 a 14:00.

Miércoles, 27 de enero de 2021 de 12:00 a 14:00.

Miércoles 3 de febrero de 2021 de 18:00 a 20:00

La duración de cada comunicación será limitada para permitir la expresión del mayor número posible de personas.

¡Participa online!

EN EL MAPA PARTICIPATIVO

Puedes geolocalizar tu opinión, una pregunta o una propuesta.

También tienes la oportunidad de consultar y comentar sobre las otras propuestas.

EN EL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE AVISO

Escribe una reseña o una pregunta gratuita en el formulario de reseña.

Mantente informado en tiempo real de cualquier cambio relacionado con la crisis sanitaria o las próximas noticias del proyecto: suscríbete aquípara recibir una alerta por correo electrónico.