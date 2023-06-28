Proyecto relacionado: descubre el informe de investigación pública sobre el proyecto Pôle Val de Fontenay

Entre los proyectos relacionados con el proyecto Bus Bords de Marne, la "remodelación del centro de la estación Val de Fontenay" fue objeto de una investigación pública del 23 de abril al 26 de mayo de 2021. A finales de julio, el comisionado investigador emitió una opinión favorable sobre este proyecto tras la investigación.

Esta opinión favorable va acompañada de cuatro recomendaciones relacionadas con la coordinación de todos los edificios de pasajeros, el estudio y posible reorganización de las rutas y paradas de los autobuses que dan servicio al lado este del centro, la mejora de la seguridad de los andenes del RER E y la adición de plazas de aparcamiento para el punto de descenso.

En las próximas semanas, los equipos de Île-de-France Mobilités reflexionarán sobre el seguimiento de estas recomendaciones y, a principios de octubre, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités deliberará sobre la declaración del proyecto para la remodelación de la estación Val de Fontenay. A continuación, se pedirá al prefecto que decida sobre la utilidad pública del proyecto.

Encuentra toda la información en la web del proyecto relacionado.