Proyecto relacionado: investigación pública sobre el proyecto de extensión del Metro 1

Del 31 de enero al 2 de marzo de 2022 se celebra la investigación pública sobre el proyecto de ampliación de la línea 1 del metro hasta Val de Fontenay, un paso importante organizado por la prefectura de Val-de-Marne para conocer y dar su opinión sobre el proyecto.

El proyecto para ampliar el Metro 1 y los Bus Bords de Marne

Dirigido conjuntamente por Île-de-France Mobilités y la RATP, este proyecto prevé la creación de 3 nuevas estaciones: Les Rigollots, Grands Pêchers y Val de Fontenay. Con estas tres nuevas estaciones, la ampliación ofrecerá otra ruta de transporte a futuros usuarios de los Bus Bords de Marne que conectan con Val de Fontenay. Proporcionará un mejor servicio a unos 73.500 habitantes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois y Montreuil, y reforzará la robustez de la red de transporte mediante una red eficiente. Proporcionará una conexión importante con el RER A y E, la futura línea 15 al este del Grand Paris Express, la futura ampliación del tranvía T1, así como los Bus Bords de Marne en la estación de Val de Fontenay. Ofrecerá una alternativa fiable y cómoda al coche y, por tanto, contribuirá al objetivo de desarrollo sostenible de la Île-de-France. Se esperan 95.000 pasajeros adicionales diarios en esta extensión.