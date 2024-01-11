Un repaso a la reunión del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 7 de diciembre de 2023

El 7 de diciembre de 2023, la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités aprobó el Plan Esquemática (SDP) para el proyecto Bus Bords de Marne, así como el expediente de investigación previo a la declaración de utilidad pública (DEUP).

¿Qué es el diagrama esquemático?

El diagrama esquemático se utiliza para compilar el archivo de investigación antes de la declaración de utilidad pública. Define el programa funcional de la operación en términos de integración urbana y ambiental, operación, seguridad, intermodalidad y teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas de la consulta. Además, especifica el coste y el calendario del proyecto considerando los riesgos y posibles peligros. El programa se decidirá definitivamente tras la investigación pública, al finalizar los estudios del Proyecto Preliminar.

Descarga la deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités haciendo clic aquí y el diagrama completo de principios haciendo clic aquí.

¿El siguiente paso? La investigación pública

El proyecto continúa ahora con la preparación de la investigación previa a la declaración de utilidad pública. El expediente de investigación, que presenta el proyecto y su impacto en el medio ambiente en detalle, será examinado por los servicios estatales bajo la dirección de la Prefectura de Val-de-Marne en colaboración con las prefecturas de Seine-Saint-Denis y Seine-et-Marne.

Este expediente estará disponible para consulta y comentarios del público durante la investigación pública, un paso regulatorio clave antes del inicio de los trabajos, llevado a cabo bajo el amparo de una comisión independiente de investigación. La investigación pública está prevista para la segunda mitad de 2024, sujeta al calendario establecido por la Prefectura.

Otras reuniones informativas pueden organizarse durante el año.

La página web del proyecto se actualizará muy pronto en línea con el contenido del diagrama esquemático.