Un repaso a la reunión de la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités el 8 de octubre de 2020

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2020

El 8 de octubre de 2020, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó el Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP) del proyecto Bus Bords de Marne, así como los términos y condiciones de la consulta preliminar que se celebrará con residentes, vecinos, usuarios de la antigua RN 34, pasajeros, empresas, asociaciones locales, autoridades locales y cualquier otra persona implicada.

Durante esta reunión, también se validó el acuerdo de financiación para los estudios detallados del esquema y la investigación pública entre el Estado, la región de Île-de-France y los departamentos de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, por un importe de 2,5 millones de euros sin impuestos.

