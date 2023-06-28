Un repaso a las pruebas del autobús biarticulado en Chelles

Fecha de publicación: 20 de abril de 2023

El martes 18 de abril, los equipos del proyecto Bus Bords de Marne, con la ayuda de los operadores de transporte, la ciudad, la policía municipal y la Comunidad de Aglomeración Vallée de la Marne de París, realizaron pruebas de giro y atraque con un autobús biarticulado de 24 metros en la Avenue du Maréchal Foch y en la estación de Chelles-Gournay. Este autobús opera actualmente en la red de Metz y ha sido puesto a disposición de Île-de-France Mobilités para estas pruebas.

¿El objetivo? Para comprobar la compatibilidad de los desarrollos previstos como parte del proyecto Bus Bords de Marne para acomodar la terminal de esta nueva línea de autobús rápido que debería conectar Val de Fontenay con Chelles-Gournay para 2030.

Este tipo de autobús, que tiene una mayor capacidad que los autobuses convencionales y articulados que actualmente circulan por la línea 113, puede transportar alrededor de 150 pasajeros para cubrir las necesidades de movilidad de esta nueva ruta a largo plazo.

Los estudios continúan con vistas a la investigación pública sobre el proyecto, que está prevista para 2024.

