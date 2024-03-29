Reunión pública del martes: centrado en los desarrollos en Neuilly-sur-Marne
El equipo del proyecto espera verle el martes por la tarde para presentar el progreso del proyecto desde la consulta preliminar, con especial atención a los desarrollos en Neuilly-sur-Marne
- Reunión pública martes 2 de abril de 2024 de 19:00 a 21:00.
Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne (1 plaza François Mitterrand)
Mientras tanto, puedes consultar la presentación en vídeo del proyecto.
Tras otros dos partidos en Perreux-sur-Marne y Chelles en las últimas semanas, se programará un encuentro final para el jueves:
- Reunión pública jueves 4 de abril de 19:30 a 21:30
Salón del pueblo de Neuilly-Plaisance
Enfoque en los desarrollos en Neuilly-Plaisance