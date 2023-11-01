Opiniones publicadas

Publicado el
Non à l'isolement du quartier des Joncs Marins
Ya estamos en un distrito aislado del centro de Le Perreux, ¿por qué añadir carriles autobuses centrales que aislarían aún más el distrito de Joncs Marins, ya que la circunvalación aísla París de sus
Non à la séparation du Perreux en deux
La carretera central que propones cortará la ciudad en dos y aún más aislará el distrito de las juncos marinas.
Mantener los carriles autobuses tal como ya existen en el Boulevard d'Alsace Lorraine.
Un nouveau mur de Berlin au Perreux
Hola
En la PLU de Perreux, el alcalde insiste en la necesidad de conectar mejor el distrito de pastos marinos con el resto de la ciudad. Tu proyecto hace justo lo contrario. El acceso al bulevar qu
Plu du Perreux sur Marne
El proyecto de autobús en las orillas del Marne lleva a la eliminación de muchas plazas de aparcamiento, en la zona Alsacia, Lorena, y en el lado norte de números impares. Esto perjudica los comienzos
Pas de voies centrales pour le Bus des Bords de Marne sur Le Perreux
El proyecto aislará el distrito de Joncs Marins del centro de Le Perreux.
¿Por qué no mantener los actuales 2 carriles bus en cada dirección en lugar de querer poner carriles centrales para autobuse
Avis Association AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE
Reseñas de APLP
Como asociación local reconocida, APLP participó en la consulta preliminar de BBM sobre el proyecto inicial celebrada en 2020 y 2021. Nuestra asociación ha presentado una opinión ex
Fichier - 317.9 KB
Une MCDU pertinente pour un projet utile, économique et écologique
Estoy totalmente de acuerdo con los ajustes propuestos en este documento de la MCDU.
Habiendo vivido unos quince años en el distrito marítimo de Perreux-sur-Marne, solo puedo confirmar las conclusi
Bus 113 : Nogent RER <--> Chelles toujours j'espère ?
Hola
1) No lo entiendo: la ruta hacia/desde la estación RER de Nogent/Marne no está indicada. Aparte de eso, esta es la ruta actual de la 113. ¿No nos vas a decir que piensas cancelar el viaje a Noge
Pour
El interés de este proyecto es (según Ile de France mobilités) "Ofrecer un medio de transporte rápido, fiable y cómodo"
Pero, ¿cómo puedes ser rápido si los autobuses acaban en el tráfico de coches?
Liaison RER A de Nogent sur Marne et évaluation des bouchons.
Es sorprendente que el "alimentador" no concierne también a la estación RER de Nogent-sur-Marne. Por ello, pido que estudiemos la ampliación del proyecto hasta la estación RER A en Nogent-sur-Marne, q