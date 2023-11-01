Opiniones publicadas

Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Non à l'isolement du quartier des Joncs Marins

Ya estamos en un distrito aislado del centro de Le Perreux, ¿por qué añadir carriles autobuses centrales que aislarían aún más el distrito de Joncs Marins, ya que la circunvalación aísla París de sus

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Non à la séparation du Perreux en deux

La carretera central que propones cortará la ciudad en dos y aún más aislará el distrito de las juncos marinas. Mantener los carriles autobuses tal como ya existen en el Boulevard d'Alsace Lorraine.

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Un nouveau mur de Berlin au Perreux

Hola En la PLU de Perreux, el alcalde insiste en la necesidad de conectar mejor el distrito de pastos marinos con el resto de la ciudad. Tu proyecto hace justo lo contrario. El acceso al bulevar qu

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Plu du Perreux sur Marne

El proyecto de autobús en las orillas del Marne lleva a la eliminación de muchas plazas de aparcamiento, en la zona Alsacia, Lorena, y en el lado norte de números impares. Esto perjudica los comienzos

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Pas de voies centrales pour le Bus des Bords de Marne sur Le Perreux

El proyecto aislará el distrito de Joncs Marins del centro de Le Perreux. ¿Por qué no mantener los actuales 2 carriles bus en cada dirección en lugar de querer poner carriles centrales para autobuse

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Avis Association AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE

Reseñas de APLP Como asociación local reconocida, APLP participó en la consulta preliminar de BBM sobre el proyecto inicial celebrada en 2020 y 2021. Nuestra asociación ha presentado una opinión ex

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Une MCDU pertinente pour un projet utile, économique et écologique

Estoy totalmente de acuerdo con los ajustes propuestos en este documento de la MCDU. Habiendo vivido unos quince años en el distrito marítimo de Perreux-sur-Marne, solo puedo confirmar las conclusi

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Bus 113 : Nogent RER <--> Chelles toujours j'espère ?

Hola 1) No lo entiendo: la ruta hacia/desde la estación RER de Nogent/Marne no está indicada. Aparte de eso, esta es la ruta actual de la 113. ¿No nos vas a decir que piensas cancelar el viaje a Noge

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Neuilly-Plaisance à Neuilly-sur-Marne

Pour

El interés de este proyecto es (según Ile de France mobilités) "Ofrecer un medio de transporte rápido, fiable y cómodo" Pero, ¿cómo puedes ser rápido si los autobuses acaban en el tráfico de coches?

Publicado el

Consulta Mecdu BBM|Le Perreux-sur-Marne

Liaison RER A de Nogent sur Marne et évaluation des bouchons.

Es sorprendente que el "alimentador" no concierne también a la estación RER de Nogent-sur-Marne. Por ello, pido que estudiemos la ampliación del proyecto hasta la estación RER A en Nogent-sur-Marne, q