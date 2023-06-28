Datos personales - Política de privacidad

En sus sitios web, Île-de-France Mobilités, en su calidad de responsable de la administración de datos, puede recopilar y procesar información que le identifique (por ejemplo: su nombre, sus datos de contacto personales, su dirección IP). Esta información se denominará en adelante "Datos Personales" o "Datos".

La protección de datos es esencial para construir una relación de confianza. Para ello, Île-de-France Mobilités garantiza constantemente el cumplimiento de las normas legales — el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley de Protección de Datos 78-17 de 6 de enero de 1978 con su enmienda — sobre la protección de los Datos Personales y pretende garantizar la gestión responsable de sus archivos informáticos, así como la mayor transparencia en el tratamiento de datos que opera. En esta lista, Île-de-France Mobilités ha nombrado a un Responsable de Protección de Datos Personales (o DPO). Garantiza que el tratamiento de Datos Personales implementado por Île-de-France Mobilités cumpla con la normativa aplicable.

Este aviso informativo explica por qué Île-de-France Mobilités puede recopilar tus datos, cómo se utilizarán y protegerán, cuánto tiempo permanecerán y los derechos que tienes.

Datos procesados dentro del marco de la Cuenta Île-de-France Mobilités y el servicio Île-de-France Mobilités Connect

En el contexto del uso de la Cuenta de Cliente de Île-de-France Mobilités, en su calidad de responsable de los datos, Ile-de-France Mobilités está obligada a recopilar y procesar datos personales sobre usted. Además, los servicios Navigo comercializados por GIE Comutitres y accesibles desde la página web de Île-de-France Mobilités en la página "My Navigo" también recopilan datos personales sobre usted.

Este procesamiento se realiza conforme a la normativa vigente y ha sido inscrito en el registro de tramitación que mantiene el responsable de protección de datos designado por Île-de-France Mobilités y el GIE Comutitres.

¿Quiénes son las personas cuyos datos se recopilan?

Los datos recogidos y almacenados en el contexto de la cuenta de cliente y los servicios de Navigo son los de usuarios y clientes que crean una cuenta de cliente que les permite acceder a un área segura de clientes que les ofrece servicios dedicados.

¿Qué datos recopila Île-de-France Mobilités?

Origen de la colección

Île-de-France Mobilités recopila datos personales directamente del usuario mediante un formulario de registro.

GIE COMUTITRES recopila los datos personales del usuario cuando completa:

La suscripción y el formulario de pedido para la prestación de los servicios y productos comercializados por GIE COMUTITRES,

Los formularios de contacto en la página "Mi Navego",

La(s) encuesta(s) y/o encuestas de satisfacción realizadas por el GIE COMUTITRES.

El formulario de solicitud de reembolso

Los formularios de contacto en la "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr

Datos de cuentas Île-de-France Mobilités

Los datos recogidos y almacenados en el contexto de la cuenta del cliente son:

Nombre

Nombre

Fecha de nacimiento

Datos del servicio Connect de Île-de-France Mobilités

Los datos recogidos y almacenados son los siguientes:

Dirección de correo electrónico

Contraseña

Como parte de la gestión de los servicios ofrecidos por GIE COMUTITRES a través de las páginas "My Navigo" y "Compensación", los datos recogidos pertenecen a las siguientes categorías de datos personales:

Datos de identificación: apellido, nombre, dirección postal, correo electrónico, número de teléfono, género, edad/fecha de nacimiento;

Vida personal y profesional: estudios, formación;

Datos de acceso: cookies;

Información económica y financiera: número de tarjeta bancaria, domiciliación SEPA, detalles de la cuenta bancaria.

Como parte de la prestación de los servicios, el GIE COMUTITRES recopila los datos proporcionados en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de los pases/contrato y del Navigo Pass.

Documentos adicionales necesarios para la elegibilidad de un reembolso

¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos personales recogidos al utilizar la cuenta de Île-de-France Mobilités están destinados (con su base legal):

Identificar al usuario para asegurar el acceso a los datos

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Uso de la cuenta Île-de-France Mobilités

Sincronizar la información entre sistemas

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Uso de la cuenta Île-de-France Mobilités

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Uso de la cuenta Île-de-France Mobilités

Como parte del procesamiento realizado por GIE COMUTITRES en nombre de Ile-de-France Mobilités:

La gestión de tu autenticación y el control de tu acceso al sitio y a tu espacio personal;

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Uso de la cuenta de Île-de-France Mobilités

Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Uso de la cuenta de Île-de-France Mobilités gestión y seguimiento de la relación con el cliente;

Base legal: Interés legítimo en gestionar y supervisar la relación con el cliente

Interés legítimo en gestionar y supervisar la relación con el cliente La gestión y seguimiento de los pedidos de billetes;

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete

Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete Suscripción online a un billete de transporte;

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete

Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete Gestión y prevención de robos y pérdida de tarjetas o multas;

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete

Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete La visualización o modificación de datos relacionados con los billetes de transporte de los clientes;

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete

Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete La gestión y supervisión de los pagos en línea;

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete

Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete gestión de ventas y marketing;

Base legal: Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete

Ejecución de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete Medir la calidad de la satisfacción;

Base legal: Interés legítimo en combatir el fraude y las devoluciones de cargo relacionadas con la prestación de los Servicios.

Interés legítimo en combatir el fraude y las devoluciones de cargo relacionadas con la prestación de los Servicios. Prospección comercial y personalización de ofertas;

Base legal: Cuando se aborda la prospección comercial para servicios similares a los ofrecidos bajo el ticket de la GTCSU, la base legal para el procesamiento es el interés legítimo de ofrecer servicios similares a sus clientes. Cuando la prospección comercial se dirige a servicios no similares a los ofrecidos bajo el ticket de los Términos y Condiciones o por otros anunciantes, la base legal para el procesamiento es tu consentimiento

Cuando se aborda la prospección comercial para servicios similares a los ofrecidos bajo el ticket de la GTCSU, la base legal para el procesamiento es el interés legítimo de ofrecer servicios similares a sus clientes. Cuando la prospección comercial se dirige a servicios no similares a los ofrecidos bajo el ticket de los Términos y Condiciones o por otros anunciantes, la base legal para el procesamiento es tu consentimiento Realizar análisis y estudios estadísticos;

Base legal: Interés legítimo en combatir el fraude y las devoluciones de cargo relacionadas con la prestación de los Servicios.

Interés legítimo en combatir el fraude y las devoluciones de cargo relacionadas con la prestación de los Servicios. La lucha contra el fraude y la prevención y gestión de facturas impagadas;

Base legal: Interés legítimo en combatir el fraude y las devoluciones de cargo relacionadas con la prestación de los Servicios.

Interés legítimo en combatir el fraude y las devoluciones de cargo relacionadas con la prestación de los Servicios. Noticias de Ile de France Mobilités;

Base legal: Misión de servicio público de Ile France Mobilités para enviar información a los usuarios del transporte en Île de France

Misión de servicio público de Ile France Mobilités para enviar información a los usuarios del transporte en Île de France Noticias de transporte en Île de France;

Base legal: Interés legítimo de Ile France Mobilités y transportistas en enviar información a los usuarios del transporte de Ile de France

Interés legítimo de Ile France Mobilités y transportistas en enviar información a los usuarios del transporte de Ile de France Información sobre proyectos de transporte y movilidad y nuevos servicios en la región de Île de France;

Base legal: Misión de servicio público de Ile France Mobilités, transportistas para enviar información a los usuarios del transporte en Ile de France.

Cuando la información es comercial, la base legal para el procesamiento es tu consentimiento

Misión de servicio público de Ile France Mobilités, transportistas para enviar información a los usuarios del transporte en Ile de France. Cuando la información es comercial, la base legal para el procesamiento es tu consentimiento Gestión de siniestros;

Base legal: Interés legítimo en gestionar y supervisar la relación con el cliente

Interés legítimo en gestionar y supervisar la relación con el cliente Resuelve solicitudes y preguntas utilizando el formulario de contacto de compensación.

Base legal: Interés legítimo en gestionar y supervisar la relación con el cliente

¿Cuánto tiempo conserva Île-de-France Mobilités estos datos?

Los datos personales recogidos para el uso de la cuenta de Île-de-France Mobilités, así como los servicios de los sitios web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" y "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr", se conservan hasta el cierre de tu cuenta, lo que puede ocurrir con una simple solicitud para eliminar la cuenta del usuario.

La solicitud de cierre dará lugar a una verificación de elegibilidad. La eliminación de la cuenta y sus datos solo será posible si no se utilizan todos los servicios.

Algunos de estos datos pueden archivarse para demostrar un derecho o un contrato, o cuando obligaciones legales o regulatorias lo requieran. Estos datos solo podrán archivarse durante el tiempo necesario para cumplir con estas obligaciones legales o regulatorias o por un periodo que no exceda el plazo legal de prescripción.

La cuenta de Île-de-France Mobilités se cerrará automáticamente tras dos años de inactividad en todos los servicios del usuario, incluido el acceso a productos y servicios en los sitios "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" y "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Los datos personales recogidos en el contexto de los productos y servicios ofrecidos por GIE COMUTITRES en los sitios web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" y "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" se conservan durante la duración de la relación contractual que le vincula a GIE COMUTITRES en el ticket de la GTCSU y luego se conservan durante un periodo de tres (3) años desde la última actividad comercial.

Los datos relacionados con los prospectos se mantienen durante tres (3) años después del último contacto con el sujeto de los datos.

Los titulares de un Pase de Descubrimiento como parte de una solicitud de reembolso deberán abrir una cuenta Île-de-France Mobilités. Los datos específicos de los Discovery Passes se eliminarán en un plazo razonable al finalizar la transacción de canje.

¿Quién puede acceder a los datos?

Los datos recogidos directa o indirectamente por Île-de-France Mobilités son necesarios para este procesamiento y están destinados a los departamentos pertinentes de Île-de-France Mobilités y sus proveedores de servicios en el ejercicio de sus misiones.

Los datos se transmiten a GIE Comutitres, el responsable de la gestión de ciertos productos y servicios de Comutitres ofrecidos desde los sitios web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" y "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Los datos también se transmiten:

A proveedores de servicios y socios contractuales de GIE COMUTITRES e Île-de-France Mobilités que actúan bajo sus instrucciones y en su nombre;

A las empresas de transporte público de la región de Île-de-France que sean miembros de GIE COMUTITRES (Optile, RATP, SNCF) dentro de los límites del ámbito de responsabilidad de cada procesamiento;

A financiadores institucionales dentro de los límites del marco de responsabilidad de cada procesamiento.

¿Tus datos se transfieren fuera de la Unión Europea?

Île-de-France Mobilités puede compartir los datos personales de los sujetos de los datos para llevar a cabo las actividades especificadas en esta política de privacidad. Estos datos pueden transferirse a un país fuera de la Unión Europea tras haber dado lugar a análisis de riesgos y a la implementación de acuerdos contractuales y organizativos. El nivel de control y la aceptabilidad de una transferencia seguirá la división geográfica propuesta por la CNIL.

Ile-de-France Mobilités, en caso de transferencia de datos fuera de la Unión Europea, implementará medidas para garantizar que los datos se beneficien de una protección equivalente y, más particularmente, estableciendo disposiciones contractuales apropiadas como las cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea concluidas con sus proveedores de servicios, o normas corporativas vinculantes conocidas como "BCRs".

Además, GIE COMUTITRES puede estar obligada a compartir los datos personales de las personas implicadas por los productos y servicios que vende en los sitios "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" y "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr", para llevar a cabo las actividades especificadas en esta política de privacidad. Estos datos pueden transferirse a un país fuera de la Unión Europea (Marruecos y/o Madagascar y/o Costa de Marfil). Estos países no tienen una decisión de adecuación.

Sin embargo, GIE COMUTITRES garantiza que la transferencia de datos personales se realice conforme al Reglamento de Protección de Datos.

El GIE COMUTITRES establece medidas para garantizar que los datos se beneficien de una protección equivalente y, más particularmente, mediante la implantación de disposiciones contractuales apropiadas como las cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea concluidas con sus proveedores de servicios o normas corporativas vinculantes conocidas como "BCRs".

Datos procesados fuera de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect y del servicio Île-de-France Mobilités Connect

¿Quiénes son las personas cuyos datos se recopilan?

Visitantes de sitios web gestionados por Île-de-France Mobilités.

Usuarios que deseen suscribirse a productos o servicios comercializados por GIE Comutitres a través de los sitios web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" y "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

¿Qué datos utilizan Île-de-France Mobilités y de dónde proceden?

Solo los datos de identificación, contacto y conexión serán recogidos por Île-de-France Mobilités como parte de los servicios ofrecidos en los sitios gestionados por Île-de-France Mobilités. Todos los datos recogidos serán proporcionados por los visitantes del sitio.

¿Para qué fines y en qué base se recopilan y utilizan tus datos?

Formulario de contacto

Al rellenar nuestros formularios de contacto, usted consiente que Île-de-France Mobilités recopile y procese sus datos para poder identificarle y responder a su solicitud.

Suscríbete a la información del proyecto

Al suscribirte a la información del proyecto, consientes que Île-de-France Mobilités recopile y procese tus datos para poder identificarte y enviarte información relacionada con este proyecto.

Suscripción a alertas de Île-de-France Mobilités (correos electrónicos)

Al suscribirte a nuestras alertas, consientes recibir información por correo electrónico relacionada con Île-de-France Mobilités. Puedes darte de baja en cualquier momento haciendo clic en el enlace proporcionado para este propósito en cada una de nuestras comunicaciones.

Reclutamiento

La sección "Únete a nosotros" te permite solicitar en línea nuestras ofertas de empleo y te proporciona información sobre nuestro proceso de reclutamiento.

¿Quién tiene acceso a tus datos?

Île-de-France Mobilités toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos que ha recopilado, pero también su confidencialidad, es decir, garantizar que solo personas autorizadas accedan a ellos.

Solo las personas autorizadas en virtud de sus actividades dentro de los servicios competentes de Île-de-FranceFrance Mobilités, encargadas del tratamiento correspondiente, tienen acceso a sus datos dentro de los límites de sus autorizaciones.

De manera similar, nuestros proveedores de servicios pueden tener acceso a tus datos según sea necesario y de forma segura en el contexto de la realización de su servicio.

Ciertas autoridades también recibirán sus datos, de acuerdo con las leyes y normativas aplicables.

¿Tus datos se transfieren fuera de la Unión Europea?

Tus datos personales no se transfieren fuera de la Unión Europea.

¿Cuáles son los derechos de los usuarios sobre sus datos?

Dentro de los límites y condiciones permitidos por las normativas vigentes, puedes:

Accede a todos tus datos;

Rectificar, actualizar y eliminar tus datos, siempre que haya motivos legítimos;

Oponerse al tratamiento de sus datos por motivos legítimos y al tratamiento de sus datos con fines de prospección sin motivo alguno;

Solicita la portabilidad de tus datos, para su tratamiento basado en tu consentimiento o en el cumplimiento de un contrato celebrado o que se va a concluir;

Solicite una limitación del tratamiento que realizamos en relación con sus datos;

Retira tu consentimiento en cualquier momento (para cualquier tratamiento sujeto a tu consentimiento);

Presenta una queja ante una autoridad supervisora competente, es decir, el del país del Espacio Económico Europeo en el que se encuentra tu residencia habitual, o tu lugar de trabajo o el lugar donde se habría producido la supuesta infracción de la normativa en Francee (en Francia, la CNIL).

Además, tienes la opción de proporcionarnos instrucciones relacionadas con la retención, eliminación y comunicación de tus datos tras tu fallecimiento, instrucciones que también pueden registrarse en un "tercero digital certificado de confianza". Estas directrices pueden designar a una persona responsable de su implementación. De lo contrario, tus herederos serán designados.

Si eres menor de 15 años o un adulto bajo curaduría o tutela, tu representante legal podrá ejercer todos los derechos listados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

¿Cómo ejercer tus derechos según el RGPD?

Para ejercer sus derechos, por favor contacte con nuestro Responsable de Protección de Datos por correo electrónico o postal, indicando su apellido, nombre, datos de contacto y proporcionando una copia de su documento de solicitud.

Île-de-France Mobilités y las Comunidades GIE están uniendo esfuerzos para garantizar que todos los usuarios puedan ejercer sus derechos bajo el RGPD de la forma más sencilla posible.

Por el bien de la seguridad de tus datos, te sugerimos que realices ejercicios legales en modo conectado a través de los formularios en los sitios y aplicaciones para asegurarte de que sea el usuario correcto quien haga la solicitud.

Tienes los términos y condiciones de práctica explicados en las preguntas frecuentes.

Tienes la posibilidad de contactar con los DPOs de Île-de-France Mobilités (dpo@iledefrance-mobilités.fr) y con el DPO de los GIE Comutitres ([email protected]) para presentar tus solicitudes de derechos.

Para un procesamiento rápido de sus solicitudes, le aconsejamos indicar al principio del mensaje el tipo de solicitud (información, portabilidad, eliminación, modificación, oposición) y el alcance de su solicitud (los productos para los que desea que se realice la operación (Navigo mensual, Navigo liberté +, etc.).

Para evitar errores, indicamos al DPO para contactar por producto/soporte/servicio:

Ámbito de las solicitudes a presentar al DPO Ile-de-France Mobilités:

Cuenta / Preferencias de Mobilité / Servicio de compensación de Ile-de-France Mobilités

Alcance de las solicitudes a presentar al DPO DPO Comutitres:

Sobre el soporte sin contacto (Navigo pass, teléfono):

Pase Navigo Day en soporte sin contacto

Navigo pass durante meses y semanas

Pase de Navego Youth Weekend para el soporte sin contacto

Navigo Liberté + contrato

Ticket T+ en medios contactless

Entradas de Orlybus y Roissybus en soporte contactless y tarjeta bancaria contactless

Paquete anual de la escuela Imagine R y Junior

Plan anual imagina un estudiante R

Pase anual Navigo

Paquete Amatista

Billete a bordo por SMS

Paquete anticontaminación sobre soporte sin contacto

En cartón (billete magnético):

Billete T+

Mapa regular de autobuses escolares

Paso de la Región de París

Billete de embarque

Paquete anticontaminación

Sobre la fijación de precios de Solidarity Transport:

El precio de Solidarité ransport se aplica a los siguientes paquetes: Pase Navigo Gratuito / Pase Mensual Navigo Solidarity 75% / Abono Semanal 75% / 50% Descuento

Sobre las entradas:

Paso Navigo

Navigo Easy Pass

Teléfono como proveedor de billetes de transporte

Pase de Descubrimiento Navigo

Gestión de cookies

Cookies y otros rastreadores

Una "cookie" es una información, generalmente pequeña y identificada por un nombre, que puede ser transmitida a tu navegador a través de una página web a la que te conectas. Tu navegador web lo guardará durante un tiempo determinado y lo enviará de vuelta al servidor cada vez que te reconectes. Las cookies tienen múltiples usos: pueden usarse para memorizar tu ID de cliente en la web de un comerciante, el contenido actual de tu carrito de la compra, un identificador para rastrear tu navegación con fines estadísticos o publicitarios, etc.

Cookies de medición de audiencia

Para adaptar el sitio a las peticiones de sus visitantes, medimos el número de visitas, el número de páginas visitadas, así como la actividad de los visitantes en el sitio y su frecuencia de retorno. Estos datos recogidos son anónimos.

Cookies de terceros para mejorar la interactividad del sitio

Los sitios web de Île-de-France Mobilités dependen de ciertos servicios ofrecidos por sitios web de terceros. Entre ellas se encuentran:

Botones para compartir (twitter, Facebook, LinkedIn)

Listas de tuits (Twitter)

Vídeos emitidos en el sitio (youtube, dailymotion)

Estas funciones utilizan cookies de terceros colocadas directamente por estos servicios. Cuando visitas por primera vez las páginas web de Île-de-France Mobilités, un banner te informa de la presencia de estas cookies e invita a indicar tu elección. Solo se depositan si los aceptas o si sigues navegando por el sitio yendo a una segunda página del sitio visitado. Puedes obtener más información y configurar tus cookies para que las acepten en cualquier momento visitando la página de "datos personales" del sitio iledefrance-mobilites.fr y las páginas de avisos legales de todos los demás sitios gestionados por Île-de-France Mobilités. Podrás indicar tu preferencia general por el sitio o por servicio por servicio.

En cuanto a las cookies utilizadas en la web de "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", GIE COMUTITRES debe poder demostrar que se ha obtenido el consentimiento de los Sujetos de los Datos.

En este sentido, el GIE COMUTITRES implementa un sistema para recopilar tu consentimiento para el depósito de cookies.

Qué cookies se utilizan en el sitio

Las cookies utilizadas en el contexto del Sitio son las siguientes:

Navegación de cookies

Cookies funcionales

Cookies de medición de rendimiento y audiencia

Al conocer el comportamiento de los usuarios de Internet en los sitios jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr y dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, los COMUTITRES GIE podrán de: