Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Fase de Investigación Pública

Actualizado el

Declaración de utilidad pública (2025)

Decreto prefectural que declara utilidad pública

Anexo nº 1 del decreto prefectural: plano del emplazamiento

Anexo nº2 del decreto prefectural: plan general de las obras

Anexo nº 3 del decreto prefectural: declaración del proyecto

Anexo nº 4 del decreto prefectural: expediente para la compatibilidad de documentos de urbanismo

Declaración del proyecto Bus Bords de Marne (2025)

Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 10/04/2025

Apéndices a la deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités de 10/04/2025

Informe del Comité de Investigación (2024)

Informe de la Comisión Independiente de Investigación

Expediente de Consulta Pública (2024)

Guía para leer el expediente de investigación

A- Propósito de la investigación

B- Nota explicativa

C- Características principales de las estructuras

D - Plano del sitio

E- Plano general de las obras

F0 - Estudio de impacto - Preámbulo

F1 - Estudio de impacto - Resumen no técnico

F2 - Estudio de impacto - Descripción del proyecto

F3 - Estudio de impacto - Estado inicial

F4- Estudio de impacto - Impactos y medidas

F5 - Estudio de impacto - Análisis de impactos acumulativos

F6 - Evaluación de impacto - Vulnerabilidad al cambio climático

F7- Estudio de impacto - Variantes

F8 - Evaluación de impacto - Infraestructura de transporte

F9 - Estudio de impacto - Impacto de Natura 2000

F10 - Estudio de impacto - Autores y métodos

G- Evaluación socioeconómica

H- Evaluación resumida del gasto

I- Compatibilidad de documentos de planificación urbana (MECDU)

J1- Apéndices - Evaluación de consultas y deliberaciones

J2- Apéndices - Evaluación y Respuesta Ambiental

J3- Apéndices - Otros avisos

Encuesta de Servicios Públicos (2024)

2024.09 - Aviso de investigación

2024.09 - Orden interprefectural

2024.09 - Anexos a la orden interprefectural

Diagrama Esquemático (2023)

2023.12 - Diagrama esquemático

2023.12 - Extracto del Diagrama Esquemático: placas de inserción en la puesta en marcha del BBM

2023.12 - Extracto del Diagrama Esquemático: placas de inserción 2 años después de la puesta en marcha del Metro 15 en Val de Fontenay

Deliberaciones de Île-de-France Mobilités

Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12/7/2023: Aprobación del Esquema

