Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Fase de Investigación Pública
Actualizado el
Declaración de utilidad pública (2025)
Decreto prefectural que declara utilidad pública
Anexo nº 1 del decreto prefectural: plano del emplazamiento
Anexo nº2 del decreto prefectural: plan general de las obras
Anexo nº 3 del decreto prefectural: declaración del proyecto
Anexo nº 4 del decreto prefectural: expediente para la compatibilidad de documentos de urbanismo
Declaración del proyecto Bus Bords de Marne (2025)
Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 10/04/2025
Apéndices a la deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités de 10/04/2025
Informe del Comité de Investigación (2024)
Informe de la Comisión Independiente de Investigación
Expediente de Consulta Pública (2024)
Guía para leer el expediente de investigación
A- Propósito de la investigación
B- Nota explicativa
C- Características principales de las estructuras
D - Plano del sitio
E- Plano general de las obras
F0 - Estudio de impacto - Preámbulo
F1 - Estudio de impacto - Resumen no técnico
F2 - Estudio de impacto - Descripción del proyecto
F3 - Estudio de impacto - Estado inicial
F4- Estudio de impacto - Impactos y medidas
F5 - Estudio de impacto - Análisis de impactos acumulativos
F6 - Evaluación de impacto - Vulnerabilidad al cambio climático
F7- Estudio de impacto - Variantes
F8 - Evaluación de impacto - Infraestructura de transporte
F9 - Estudio de impacto - Impacto de Natura 2000
F10 - Estudio de impacto - Autores y métodos
G- Evaluación socioeconómica
H- Evaluación resumida del gasto
I- Compatibilidad de documentos de planificación urbana (MECDU)
J1- Apéndices - Evaluación de consultas y deliberaciones
J2- Apéndices - Evaluación y Respuesta Ambiental
J3- Apéndices - Otros avisos
Encuesta de Servicios Públicos (2024)
2024.09 - Aviso de investigación
2024.09 - Orden interprefectural
2024.09 - Anexos a la orden interprefectural
Diagrama Esquemático (2023)
2023.12 - Diagrama esquemático
2023.12 - Extracto del Diagrama Esquemático: placas de inserción en la puesta en marcha del BBM
2023.12 - Extracto del Diagrama Esquemático: placas de inserción 2 años después de la puesta en marcha del Metro 15 en Val de Fontenay
Deliberaciones de Île-de-France Mobilités
Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12/7/2023: Aprobación del Esquema
