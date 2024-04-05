Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Fase preliminar de consulta

Actualizado el

Consulta de MECDU

PDF

Archivo de consulta MECDU (2023)

2357K

PDF

Informe sobre la consulta MECDU (2023)

1833K

Evaluación de la consulta (2020-2021)

PDF

Valoración de la consulta

5.4 MB

PDF

Resumen de los resultados de la consulta (2020-2021)

2.4 MB

PDF

Anexos al informe de consulta (2020-2021)

12.3 MB

Dossier de Objetivos y Características Principales (2020)

PDF

Carpeta de Objetivos y Características Principales

15.0 MB

Deliberaciones de Île-de-France Mobilités

PDF

Deliberación de Île-de-France Mobilités del 10/12/2023: consulta MECDU

189.9 KB

PDF

Deliberación de Île-de-France Mobilités del 14/04/2021: valoración de la consulta

231.4 KB

PDF

Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 10/8/2020: DOCP y modalidades de la consulta previa

249.5 KB