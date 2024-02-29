Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Perspectivas
- Vista de la estación de Carnot en Fontenay-sous-Bois © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista de la Place du Général Leclerc en Perreux-sur-Marne © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista del Boulevard d'Alsacia-Lorena en Perreux-sur-Marne © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista de la estación del RER Neuilly-Plaisance desde el Boulevard Gallieni © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista prevista de la Place de la Résistance © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista de la intención en la estación Pointe de Gournay en la Avenue Jean-Jaurès, en Neuilly-sur-Marne © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista de la intención en el cruce Foch/de Gaulle, Rue du Port (entrada a Chelles) © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista de la estación Foch, en la Avenue du Maréchal Foch en Chelles © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista intencional de la estación Maison Blanche, avenida Jean Jaurès en Neuilly-sur-Marne © Île-de-France Mobilités / EGIS
- Vista principal: Boulevard du Maréchal Foch en Neuilly-sur-Marne (desarrollo a largo plazo, realizado 2 años después de la puesta en servicio de la línea 15 del metro - para 2033) © Île-de-France Mobilités / EGIS