Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Reuniones públicas y talleres
Actualizado el
Reuniones públicas previas a la Investigación Pública (marzo-abril de 2024)
Reunión pública del 21 de marzo de 2024 centrada en el sector de Le Perreux-sur-Marne y Fontenay-sous-Bois - Presentación
3.2 MB
Reunión pública del 21 de marzo de 2024 centrada en el sector de Le Perreux-sur-Marne y Fontenay-sous-Bois - Acta
414 KO
Reunión de viajeros en Chelles el 25 de marzo de 2024 - Informe
333 Ko
Presentación de la reunión pública en Neuilly-sur-Marne el 2 de abril de 2024
2,29 Mo
Acta de la reunión pública en Neuilly-sur-Marne el 2 de abril de 2024
562 Ko
Presentación de la reunión pública en Neuilly-Plaisance el 4 de abril de 2024
1 537 Ko
Acta de la reunión pública en Neuilly-Plaisance del 4 de abril de 2024
439 Ko
Talleres previos a la consulta (2020-2021)
Taller de enfoque N°1 Carrefour Leclerc Triángulo de Val de Fontenay - Presentación
6.5 MB
Taller de enfoque N°1 Carrefour Leclerc Triángulo de Val de Fontenay - Informe
1.8 MB
Taller de enfoque N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Presentación
2.3 MB
Taller de enfoque N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Informe
1.3 MB