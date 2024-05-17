Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Reuniones públicas y talleres

Reuniones públicas previas a la Investigación Pública (marzo-abril de 2024)

Reunión pública del 21 de marzo de 2024 centrada en el sector de Le Perreux-sur-Marne y Fontenay-sous-Bois - Presentación

Reunión pública del 21 de marzo de 2024 centrada en el sector de Le Perreux-sur-Marne y Fontenay-sous-Bois - Acta

Reunión de viajeros en Chelles el 25 de marzo de 2024 - Informe

Presentación de la reunión pública en Neuilly-sur-Marne el 2 de abril de 2024

Acta de la reunión pública en Neuilly-sur-Marne el 2 de abril de 2024

Presentación de la reunión pública en Neuilly-Plaisance el 4 de abril de 2024

Acta de la reunión pública en Neuilly-Plaisance del 4 de abril de 2024

Talleres previos a la consulta (2020-2021)

Taller de enfoque N°1 Carrefour Leclerc Triángulo de Val de Fontenay - Presentación

Taller de enfoque N°1 Carrefour Leclerc Triángulo de Val de Fontenay - Informe

Taller de enfoque N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Presentación

Taller de enfoque N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Informe

