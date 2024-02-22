¿Serán accesibles los autobuses y estaciones para todos? ¿Qué equipamiento está previsto en el resort?

El proyecto mejora las condiciones de viaje para los pasajeros. Será 100% accesible gracias a instalaciones y equipos específicos (pistas guía, anuncios acústicos, rampas de acceso, etc.).

Todas las estaciones estarán equipadas con un refugio para pasajeros, asientos y un sistema de información en tiempo real. Estarán equipados con sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad de los pasajeros. Se plantarán árboles ornamentales en los andenes y se ofrecerán plazas de aparcamiento para bicicletas cerca de cada estación.