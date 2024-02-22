¿Qué se planea a corto plazo para mejorar el tráfico de autobuses y los servicios locales?

La puesta en servicio de los Bus Bords de Marne está prevista para 2030. Entre ahora y la puesta en marcha del proyecto, se han tomado medidas para mejorar el servicio de autobús en la zona, en particular para apoyar la llegada de los primeros habitantes de la ZAC Maison Blanche, a saber:

la ampliación y refuerzo de la línea de autobús 643 , vigente desde el 31 de agosto de 2020 , permiten conectar el este de la ZAC Maison Blanche con la estación Chesnay-Gagny servida por el RER E, ofreciendo así una alternativa al RER A para los viajes hacia y desde París;

, vigente , permiten conectar el este de la ZAC Maison Blanche con la estación Chesnay-Gagny servida por el RER E, ofreciendo así una alternativa al RER A para los viajes hacia y desde París; la evolución de la línea de autobús 203 , con el traslado de la terminal desde la rue de Bougainville a Neuilly-sur-Marne desde el 4 de enero de 2021 , para conectar el oeste de la ZAC Maison Blanche con la estación de Neuilly-Plaisance, a través del Parc du Croissant Vert;

, con el traslado de la terminal desde la rue de Bougainville a Neuilly-sur-Marne , para conectar el oeste de la ZAC Maison Blanche con la estación de Neuilly-Plaisance, a través del Parc du Croissant Vert; tras las mediciones de pasajeros de la línea 113 realizadas en otoño de 2020, la RATP incrementó la frecuencia de autobuses el 31 de mayo de 2021 (tanto al inicio y al final de las horas punta como fuera de las horas punta);

realizadas en otoño de 2020, la RATP incrementó la frecuencia de autobuses el (tanto al inicio y al final de las horas punta como fuera de las horas punta); Cinco autobuses estándar de la línea 113 fueron reemplazados el 20 de junio de 2022 por autobuses articulados más espaciosos, y luego cinco más en enero de 2024.

Además, otras vías de mejora a corto plazo están siendo estudiadas por Île-de-France Mobilités y gestores de carreteras para reducir las dificultades de operación de autobuses en la antigua RN34: optimización de la programación de cruces de semáforos, creación de carriles autobuses en el acceso a cruces difíciles, implementación de un sistema de detección en los cruces para dar prioridad a los autobuses en los cruces, Etcetera.