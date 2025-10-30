¿Cómo se prevé la instalación para ciclistas?

El proyecto prevé el desarrollo de carriles bici continuos a lo largo de la ruta para promover el uso de bicicletas. Estas instalaciones ciclistas están integradas en los ejes V4, V9 y V20 de la red Vélo Île-de-France en los tramos comunes a la ruta Bus Bords de Marne. La mayor parte del recorrido estará equipada con un carril bici bidireccional de 4 metros de ancho (fuera de la estación) al norte del eje. Los detalles de los desarrollos propuestos están disponibles en el Diagrama Esquemático del Proyecto (SDP).

Se ofrecerán plazas de aparcamiento para bicicletas cerca de cada estación de Bus Bords de Marne. Los centros de Val de Fontenay y Chelles-Gournay, así como la estación de RER Neuilly-Plaisance, se beneficiarán de un aparcamiento seguro para bicicletas con capacidad propia.