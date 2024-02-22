¿Cuáles son los desarrollos urbanos y paisajísticos propuestos por el proyecto?

Los tratamientos de paisajismo propuestos a lo largo de toda la ruta ayudarán a reducir el fuerte carácter vial de la antigua RN34 y a fortalecer el enlace natural con las orillas del Marne. El aspecto mineral actual de este importante y muy transitado eje se compensará con el desarrollo de aceras plantadas tan pronto como el derecho de paso sea suficiente.

Las estaciones estarán arregladas y fácilmente reconocibles desde lejos para los pasajeros. La superficie de los carriles dedicados a los autobuses se contrastará para destacar respecto a otros usos de la carretera. El mobiliario urbano del espacio público estará diseñado para no obstruir los caminos peatonales y guiar a los usuarios. Puede personalizarse según los sectores en coherencia con el entorno de cada municipio que atraviesa. El proyecto también pretende mejorar y preservar el patrimonio vegetal urbano. Por eso se ha estudiado la conservación de cada árbol. Además, se plantarán nuevos árboles en las aceras.