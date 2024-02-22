¿Ha continuado la consulta?

En las directrices adoptadas tras la consulta preliminar, Île-de-France Mobilités se compromete a continuar el trabajo de colaboración realizado con las autoridades locales, que han participado en la construcción del proyecto desde su inicio. El proyecto se perfeccionó así en estrecha colaboración con las autoridades locales y socios, integrando las lecciones aprendidas de la consulta. Se han mantenido los comités de dirección, supervisión y consulta. El diálogo territorial continuó así en torno a datos técnicos adicionales para llegar a un escenario de desarrollo consolidado para toda la ruta, formando el Esquema de Principios y el Expediente de Investigación de Servicios Públicos. Este expediente debe presentarse a la investigación pública antes de obtener la declaración de utilidad pública en la segunda mitad de 2024.

Île-de-France Mobilités también se ha comprometido a mantener un sistema de información y consulta continua con el público y las asociaciones durante el desarrollo del plan principal y el expediente de investigación. Desde el final de la consulta, se han publicado dos boletines en la página web y distribuidos por todo el país. También se celebró una consulta sobre la compatibilidad de documentos de planificación urbana en otoño de 2023. En otoño de 2023 se celebró una reunión informativa para asociaciones de residentes locales y usuarios de movilidad. Finalmente, se planifica un sistema de información continua para el público general para la primavera de 2024 para presentar el Esquema ante la investigación pública.