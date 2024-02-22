¿Depende el proyecto de la remodelación del cúmulo de Val de Fontenay? ¿Cuál es la alternativa si este proyecto se retrasa?

El proyecto Bus Bords de Marne contempla el desarrollo de una terminal temporal en la estación de Carnot, para asegurar una conexión con el centro del Val de Fontenay (RER A y E, tranvía T1, autobús) a través de la Allée des Sablons tan pronto como se ponga en marcha. Esta terminal temporal se utilizará en el intervalo de tiempo entre la puesta en marcha prevista del proyecto Bus Bords de Marne y la puesta en marcha del nuevo centro de autobuses Este del centro de Val de Fontenay.