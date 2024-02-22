Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
¿Y qué pasa con el servicio a la estación de Nogent-sur-Marne?
El proyecto irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses, definida con precisión poco antes de que el proyecto se ponga en servicio, teniendo en cuenta la evolución de los usos. Así, se mantendrá un servicio hasta la estación RER de Nogent-sur-Marne con línea(s) distinta(s) de los Bus Bords de Marne.
Se consideró la terminal de los Bus Bords de Marne en la estación del RER Nogent-sur-Marne, pero esta opción no se eligió por las siguientes razones:
- el número de pasajeros esperados hacia y desde Nogent-sur-Marne es mucho menor que el que permitió dimensionar la línea Bus Bords de Marne entre Val de Fontenay y Chelles - Gournay; es preferible ofrecer este servicio por otra línea de autobús más adecuada;
- la inserción de instalaciones para bicicletas y carriles dedicados a autobuses implicaría un impacto demasiado grande en el Boulevard de Strasbourg (en particular en los aparcamientos y los árboles de alineación).