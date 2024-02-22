Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
¿Qué está previsto para el servicio del distrito de Castermant, el distrito del ayuntamiento y el centro comercial Terre-Ciel en Chelles?
El proyecto irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses, definida con precisión poco antes de que el proyecto se ponga en servicio, teniendo en cuenta la evolución de los usos. Líneas distintas a los Bus Bords de Marne permitirán entonces mantener el servicio entre la estación Chelles - Gournay, el ayuntamiento y el centro comercial.