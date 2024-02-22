¿Desaparecerá la línea de autobús 113? ¿Y qué pasa con las otras líneas de autobús que usan el Eje?

El proyecto Bus Bords de Marne irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses, que se definirá con precisión poco antes de que se ponga en marcha el proyecto. En particular, tendrá como objetivo:

Para dimensionar la oferta de autobuses, acerca lo máximo posible a las necesidades observadas;

Garantizar que las líneas de autobús estructuradas se beneficien de forma óptima de los desarrollos realizados;

Mantener el nivel actual de servicio más allá de la ruta de los Bus Bords de Marne, hacia Nogent-sur-Marne por un lado, y más allá de la estación de Chelles por otro, estos sectores actualmente servidos por la línea 113.