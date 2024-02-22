¿Qué es la investigación pública? ¿Podemos dar nuestra opinión?

La investigación pública previa a la declaración de utilidad pública del proyecto, que debería celebrarse en la segunda mitad de 2024, constituirá una nueva etapa de participación pública y tendrá como objetivo:

Presentar las características del proyecto y las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos;

Recopilar la opinión pública para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto y perfeccionar la continuación de los estudios.

Se organizará bajo el amparo de una Comisión de Investigación independiente que garantizará que el procedimiento se lleve a cabo correctamente y que el público esté debidamente informado, y que recopilará sus observaciones. La Comisión de Investigación elaborará entonces un informe sobre el progreso de la investigación y emitirá su opinión sobre el proyecto. Sobre la base de esta opinión, las autoridades competentes decidirán el seguimiento que se dará al proyecto.

Durante la investigación pública, será posible hacer preguntas y dar una opinión fundamentada sobre el proyecto. La Comisión de Investigación definirá varias modalidades de participación e implementará Île-de-France Mobilités. Para estar informado, suscríbete a las noticias del sitio.