¿Qué es un estudio de impacto?

El estudio de impacto tiene como objetivo integrar cuestiones medioambientales y relacionadas con la salud humana en el territorio afectado desde el inicio de las reflexiones sobre el proyecto. Permite tener en cuenta los posibles o reales efectos del proyecto sobre el medio ambiente, así como analizar y justificar las decisiones tomadas respecto a los problemas identificados. El proyecto forma parte de un enfoque que busca evitar los daños medioambientales en la medida de lo posible, reducir aquellos que no pudieron evitarse suficientemente y, si es posible, compensar efectos significativos que no pudieron evitarse o reducirse lo suficiente. El estudio de impacto se adjuntará al expediente de la investigación pública.